Giorgia confermata alla conduzione di X Factor 2025: Ci vediamo presto

Giorgia torna ufficialmente alla conduzione di X Factor 2025. L’annuncio segna l’avvio del percorso della nuova edizione del celebre talent show targato Sky, che tornerà da settembre su Sky e in streaming su Now. È stata la stessa cantante a confermare la sua presenza in un video pubblicato sui profili social ufficiali del programma, con un semplice ma diretto messaggio: “Ci vediamo presto”.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, ha commentato con entusiasmo la conferma: “Siamo entusiasti di confermare Giorgia alla conduzione di X Factor 2025, dopo una stagione sorprendente in cui ha saputo interpretare un ruolo nuovo con grande originalità e professionalità. Non abbiamo scommesso su di lei, ma insieme a lei, perché ha tutte le qualità che servono: autenticità, empatia, positività e autorevolezza. Il pubblico l’ha accolta con affetto, e siamo felici di riaverla sul palco dopo un anno straordinario per la sua carriera”.

Anche Marco Tombolini, CEO di Fremantle, ha espresso soddisfazione per il ritorno dell’artista: “L’ambizione di un format come X Factor è rinnovarsi valorizzando le sue radici. Giorgia ha subito raccolto questa sfida grazie alla sua solidità e capacità di reinventarsi. Affrontare questa nuova stagione con lei è motivo di grande orgoglio”.

Ulteriori dettagli su X Factor 2025, inclusi i nomi dei giudici e altre novità, verranno svelati nelle prossime settimane.

