Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello annunciano la nascita di Gabriella, la loro seconda figlia

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia, Gabriella, avvenuta il 4 gennaio 2025 presso l'ospedale di Urbino. La coppia ha condiviso la lieta notizia sui social media, pubblicando una foto che li ritrae sorridenti in ospedale con la neonata tra le braccia di Francesca. Gabriella è la sorellina di Giulietta, la loro primogenita nata nel marzo 2022.

L'annuncio ha suscitato una pioggia di auguri da parte di amici e fan. Tra i primi a congratularsi, personaggi noti come il cantante Jovanotti, l'attore Luca Argentero, la conduttrice Antonella Clerici e il pilota Antonio Giovinazzi hanno espresso la loro gioia per la nuova arrivata.

Valentino Rossi, 45 anni, e Francesca Sofia Novello, 31 anni, hanno iniziato la loro relazione nel 2017, dopo essersi conosciuti durante una gara a Monza, dove Francesca lavorava come "ombrellina".La coppia ha sempre mostrato una forte intesa, condividendo momenti della loro vita privata sui social e partecipando insieme a eventi pubblici.

La nascita di Gabriella rappresenta un ulteriore tassello nella vita familiare di Rossi e Novello, che hanno più volte espresso il desiderio di allargare la famiglia. In un'intervista, Francesca aveva dichiarato: "Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa. La condivisione è un valore fondamentale per la loro educazione".

Valentino Rossi, noto per la sua straordinaria carriera nel motociclismo con nove titoli mondiali, si dedica ora alla sua famiglia e a nuove sfide professionali nel mondo delle quattro ruote. Francesca Sofia Novello, modella e influencer, continua la sua attività nel mondo della moda, conciliando la carriera con il ruolo di madre.

La nascita di Gabriella è stata accolta con entusiasmo anche dai fan della coppia, che hanno inviato migliaia di messaggi di auguri attraverso i social media, dimostrando l'affetto e la stima nei confronti di Valentino e Francesca.

