Xiaomi presenta Redmi A5

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente con smartphone e hardware intelligenti connessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), ha presentato Redmi A5, che unisce senza soluzione di continuità una vasta gamma di aggiornamenti di qualità che rendono le funzioni avanzate dello smartphone accessibili a un pubblico molto ampio. Con un design rinnovato, una fotocamera notevolmente migliorata e un display più grande, Redmi A5 trasforma l'essenziale in un'esperienza raffinata e senza sforzo, pensata per chi apprezza sia la praticità che l'estetica del proprio smartphone quotidiano.

Redmi A5 presenta un nuovo design elegante, che ne eleva il fascino visivo grazie a un'elegante cornice piatta e a una fotocamera migliorata con un nuovissimo bordo metallico. Questo smartphone è disponibile in raffinate opzioni di colore, ognuna delle quali evoca uno stile ben distinto. Midnight Black¹ e Sandy Gold¹ presentano una finitura opaca e resistente alle impronte in grado di offrire un'eleganza essenziale e senza tempo. Lake Green¹ e Ocean Blue¹ traggono ispirazione dalla natura e le loro venature ricordano le increspature di un specchio d'acqua. Con un corpo sottile di 8,26mm², Redmi A5 bilancia l'eleganza moderna con una presa confortevole.

Nonostante il suo esile profilo, Redmi A5 espande le possibilità con un ampio display da 6,88 pollici fino a 120Hz³ offrendo un'esperienza davvero coinvolgente sia che si guardino video, si navighi o si legga. Anche quando le mani sono umide, la tecnologia wet touch aiuta a mantenere la reattività, migliorando ulteriormente l'uso. Inoltre, per le sessioni più lunghe, la protezione certificata da TÜV Rheinland e la regolazione della luminosità della corrente continua contribuiscono a ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi.

A complemento del display, Redmi A5 introduce un sostanziale salto di qualità nelle capacità della fotocamera grazie alla sua potente doppia fotocamera AI da 32MP, che consente agli utenti di catturare i momenti con notevole nitidezza. Grazie a un sensore più grande che assorbe il 18% di luce in più4 rispetto alla generazione precedente, la fotografia notturna si distingue per i dettagli migliorati, offrendo scatti più luminosi e chiari in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera mantiene le foto nitide e vivaci anche quando ci si trova in condizioni difficili di controluce. Passando alla parte anteriore, la fotocamera selfie da 8MP aggiornata offre ritratti dall'aspetto naturale con dettagli freschi. Allo stesso tempo l'area soft-light, ottenuta grazie all'illuminazione del display, consente agli utenti di scattare selfie ben illuminati anche in ambienti poco luminosi. Grazie a queste innovazioni, Redmi A5 consente di catturare e conservare i ricordi con facilità, che si tratti di una vista panoramica o di un momento fugace.

Grazie ai suoi notevoli aggiornamenti della fotocamera, Redmi A5 è stato progettato per adattarsi perfettamente allo stile di vita intenso, offrendo funzioni per essere efficiente e pratico in ogni momento. Alimentato dal processore octa-core UNISOC T7250 e supportato da un massimo di 8GB di RAM5 grazie all'estensione di memoria, Redmi A5 gestisce facilmente il multitasking, fornendo prestazioni fluide delle app anche durante le attività più impegnative. Nonostante le sue potenti prestazioni, Redmi A5 non compromette la durata della batteria.Dotato di una batteria da 5200mAh6, supporta oltre 20 ore di riproduzione video7 e oltre 9 ore di gioco7 con una sola carica, mantenendo l'autonomia per tutto il giorno.

Per una maggiore comodità, Redmi A5 offre anche un accesso sicuro grazie al sensore di impronte digitali laterale e allo sblocco facciale. Inoltre, grazie al jack per cuffie da 3,5mm, gli utenti possono continuare a godere di un audio cablato di alta qualità.

Redmi A5 è in vendita nelle colorazioni Midnight Black, Sandy Gold, Lake Green e Ocean Blue, in due configurazioni di memoria e storage da 3GB+64GB a €89.90 e 4GB+128GB a partire da €109.90 su mi.com e nei migliori negozi di elettronica e telefonia.

