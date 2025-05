Elodie, imbarazzo a 'Che Tempo Che Fa': la reazione alla domanda su una possibile gravidanza

Momento di imbarazzo a "Che Tempo Che Fa" per Elodie, ospite domenica 4 maggio di Fabio Fazio. La cantante, che ha recentemente compiuto 35 anni, ha sorpreso il conduttore con una confessione personale riguardo al suo corpo di ballo. Parlando del suo tour negli stadi e delle ballerine più giovani che la accompagneranno, Elodie ha detto di sentirsi come una "zia" per loro, scherzando sulla sua età. Fabio Fazio, incuriosito, le ha chiesto se ci fosse qualche novità, alludendo a una possibile gravidanza.

La reazione immediata di Elodie è stata chiara: "Io e Andrea (Iannone, ndr) stiamo benissimo, però no no", ha risposto, cercando di smorzare la tensione. Fazio, visibilmente sorpreso, ha chiesto se stesse bene, e la cantante ha rassicurato tutti, ammettendo di aver vissuto solo un momento di imbarazzo.

