Francesco Totti supera Ilary Blasi negli ascolti TV: vince su Canale Nove contro Canale 5

Home / Social News / Francesco Totti supera Ilary Blasi negli ascolti TV: vince su Canale Nove contro Canale 5

Francesco Totti supera Ilary Blasi nella sfida televisiva della domenica sera. L'ex capitano della Roma, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove, ha totalizzato 1.681.000 spettatori con l'8,8% di share, battendo nettamente la conduttrice, al timone del reality The Couple - Una Vittoria per Due su Canale 5, che si è fermato a 951.000 spettatori e al 7,7% di share. Il programma di Mediaset, recentemente spostato dal lunedì alla domenica in cerca di risultati migliori, non è riuscito a imporsi. A dominare la serata è stato Stefano De Martino con Affari Tuoi Speciale, in onda su Rai1, che ha raggiunto 5.291.000 spettatori e uno share del 27,9%, confermandosi leader assoluto del prime time.

Francesco Totti ospite a Che Tempo Che Fa domenica 4 maggio su Nove

Francesco Totti sarà protagonista di un’intervista esclusiva a Che Tempo Che Fa, in onda domenica 4 maggio 2025 in diretta sul Nove dalle 19:30 e in streaming su discovery+.

Francesco Totti e Tony Effe, corsa all'alba al Circo Massimo: lo scatto fa il giro del web

Francesco Totti e Tony Effe protagonisti di una corsetta mattutina al Circo Massimo. A immortalare il momento è stato proprio l’ex capitano della Roma, che ha pubblicato una foto sui social insieme al rapper.

Francesco Totti: Ancelotti ideale per la Roma, ma non verrà

Francesco Totti, storico capitano della Roma, è stato ospite del programma "Viva el Futbol", condotto da Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola.