Napoli, scontro tra ristoratrice pro Palestina e turisti israeliani: video virale scatena bufera sui social

Napoli: turisti israeliani in trattoria. Finito il pranzo, raccontano quant'è bello Israele.

La ristoratrice ricorda loro il genocidio a Gaza, i 50mila palestinesi uccisi.



Si becca dell'antisemita e filo-terrorista. Parte la shitstorm.



Solidarietà a Nives!

Zionists not welcome! pic.twitter.com/ZxLPfvwKiG