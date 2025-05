Giulia Cecchettin, oggi avrebbe compiuto 24 anni: il messaggio del padre Gino commuove i social

"Buon compleanno amore", sono le parole scelte da Gino Cecchettin per ricordare sua figlia Giulia, che oggi, 5 maggio, avrebbe compiuto 24 anni. L'uomo ha pubblicato un pensiero sul suo profilo social, accompagnato da un'immagine simbolica: un cielo attraversato da nuvole, da cui il sole cerca di farsi spazio. Un modo delicato per commemorare la figlia uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Anche Elena Cecchettin, sorella maggiore di Giulia, ha scelto di ricordarla attraverso le sue Instagram stories. Ha pubblicato quattro foto personali che le ritraggono da bambine, mentre giocano insieme nella culla. In uno dei messaggi scrive: "Oggi avresti compiuto gli anni che avevo io quando ti ho persa per sempre". A corredo delle immagini, ha aggiunto anche due versi carichi di significato tratti da una canzone: "Quando tutto brucia per te sì, forse anche io".

I messaggi di papà Gino e di Elena sono stati accolti con grande partecipazione da parte degli utenti, che hanno lasciato centinaia di commenti di affetto e vicinanza alla famiglia.

