Trump annuncia la riapertura di Alcatraz per i criminali più pericolosi e impone dazi ai film girati all'estero

Donald Trump ha annunciato la riapertura del carcere federale di Alcatraz, chiuso dal 1963 e oggi attrazione turistica. La prigione, situata su un'isola della California, sarà "sostanzialmente ampliata" per ospitare "i criminali più spietati e violenti d'America", ha scritto l'ex presidente sulla piattaforma Truth Social. La decisione, secondo quanto dichiarato, rientra in una più ampia strategia di ordine pubblico.

Parallelamente, Trump ha annunciato l'introduzione di dazi del 100% su tutti i film girati all’estero ma distribuiti negli Stati Uniti, accusando Hollywood di trasferire la produzione in altri Paesi e definendo questo fenomeno "una minaccia alla sicurezza nazionale". L’ex presidente ha scritto di voler "film girati in America, di nuovo", affermando che l’industria cinematografica nazionale è in forte declino.

Il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha confermato che l'amministrazione sta lavorando all’attuazione delle misure. I dazi si applicheranno solo alle pellicole cinematografiche, senza riferimento esplicito alle serie TV.

Durante il volo di ritorno a Washington a bordo dell’Air Force One, Trump ha infine annunciato che Stephen Miller potrebbe diventare il prossimo consigliere per la sicurezza nazionale, in sostituzione di Mike Waltz, rimosso la settimana precedente. L’interim è attualmente affidato al Segretario di Stato Marco Rubio. Trump ha dichiarato che la nomina ufficiale arriverà entro sei mesi e che Miller, figura influente nell’amministrazione, è "già indirettamente" coinvolto nel ruolo.

