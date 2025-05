Elezioni comunali Trentino Alto Adige: Bolzano al ballottaggio, Ianeselli verso la riconferma a Trento

L'affluenza alle elezioni comunali di domenica 4 maggio in Trentino Alto Adige è in calo rispetto alla tornata del 2020. In 265 comuni si è votato per il rinnovo dei sindaci, dei consigli comunali e delle circoscrizioni. A Trento, l'affluenza è stata del 49,93%, mentre nel 2020 aveva raggiunto il 60,98%. A Bolzano, il dato si è fermato al 52,2%, contro il 60,7% delle elezioni precedenti.

A Bolzano si andrà al ballottaggio tra il candidato di centrodestra Claudio Corrarati, con il 36,3% dei consensi, e il candidato di centrosinistra Juri Andriollo, fermo al 27,3%. Altri candidati come Konder Stephan (Svp) e Angelo Gennaccaro (lista civica) ottengono rispettivamente il 15,1% e il 12,5%, mentre Matthias Cologna (Team K) e Simonetta Lucchi (M5s) sono distanti con il 6,8% e il 2%.

A Trento, il sindaco uscente e candidato del centrosinistra Franco Ianeselli è in vantaggio, con il 54,50% dei voti nelle 94 sezioni scrutinate su 98. La sua principale avversaria, Ilaria Goio del centrodestra, si ferma al 26,73%. Al terzo posto Giulia Bortolotti (M5s e Rifondazione) con il 7,45%, seguita da Claudio Geat (Generazione Trento) con il 5,01%. Andrea Demarchi (Prima Trento) ottiene il 4,59%, mentre Simonetta Gabrielli (Democrazia Sovrana Popolare) è all'1,72%.

