Inondazioni a Petra: evacuati oltre 1.700 turisti dal sito archeologico in Giordania

Inondazioni improvvise hanno colpito la storica città di Petra, in Giordania, costringendo le autorità locali a evacuare circa 1.800 turisti.

Secondo quanto riferito da un funzionario giordano alla televisione di Stato Al-Mamlaka, le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza i visitatori presenti nel celebre sito archeologico. Il bilancio ufficiale parla di 1.785 turisti presenti nella zona al momento dell’evento, quasi tutti messi in salvo grazie all’intervento della protezione civile.

Le autorità hanno confermato che non ci sono vittime né feriti. L’area era stata interessata da piogge intense che hanno provocato un allagamento improvviso, obbligando i soccorritori a chiudere temporaneamente l’accesso all’intero sito per ragioni di sicurezza.

