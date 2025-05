Tragedia alla Bgy Airport Granfondo: muore ciclista 31enne dopo una caduta a Berbenno

Tragedia alla Bgy Airport Granfondo: muore ciclista 31enne dopo una caduta a Berbenno

Incidente mortale durante la Bgy Airport Granfondo a Bergamo. Un ciclista di 31 anni ha perso la vita questa mattina mentre partecipava alla manifestazione. L’uomo è caduto intorno alle 10:30 in via Papa Giovanni XXIII a Berbenno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. L'evento sportivo ha subito un forte scossone per quanto accaduto, richiamando l'attenzione su sicurezza e tempistiche di intervento lungo il percorso.

