Recuperati tre alpinisti friulani bloccati a 2.400 metri sotto la Torre Chianevate

Sono stati salvati all’alba tre alpinisti della provincia di Udine rimasti bloccati a circa 2.300-2.400 metri di quota sotto la Torre Chianevate, nel gruppo del Cogliàns Chianevate. I tre, dopo aver compiuto la salita della via Mazzilis Moro al Pilastro della Plote, avevano iniziato la discesa in corda doppia, ma la corda si è incastrata su uno spuntone durante la prima calata. Dopo vari tentativi, erano riusciti a risalirla fino al punto di blocco, ma l’arrivo dell’oscurità ha impedito loro di proseguire, costringendoli a fermarsi cinquanta metri sotto la cima.

La richiesta di soccorso è arrivata alle 17:20 di ieri. Fondamentale si è rivelato il supporto dell’Osmer Fvg, che ha previsto una finestra di bel tempo utile per l’intervento. Alle prime luci di oggi, un elicottero ha raggiunto la zona imbarcando due tecnici del soccorso alpino e procedendo con tre verricellate per portare in salvo gli escursionisti. Tutti e tre sono stati recuperati in buone condizioni.

