Recensione FRITZ!Box 4060

Potenza, versatilità e futuro già presente

Il FRITZ!Box 4060 rappresenta uno dei modelli di punta dell’offerta AVM per chi cerca il massimo in termini di connettività domestica e professionale. Con il supporto al Wi-Fi 6 tri-band, una porta WAN da 2,5 Gbit/s e una base DECT integrata per la gestione della telefonia e della smart home, questo router si propone come un nodo centrale in grado di rispondere alle esigenze delle case connesse del presente e del futuro. Non include un modem integrato, quindi si rivolge in modo chiaro a chi ha già un’infrastruttura a fibra o cablata e vuole solo il meglio per la rete locale. Ma sarà all’altezza delle aspettative?

Materiali e design

Il FRITZ!Box 4060 adotta un design verticale, sobrio e moderno, realizzato in plastica bianca opaca di buona qualità, con una linea rossa che richiama l’identità visiva tipica dei prodotti AVM. Le dimensioni (81 x 210 x 170 mm) lo rendono discreto ma stabile su una scrivania o una mensola. I LED frontali sono ben visibili ma non eccessivamente luminosi, mentre l’unico pulsante fisico “Connect” è sufficiente per gestire la connessione rapida. Posteriormente si trovano tutte le porte, ben distanziate e solide al tatto. La ventilazione passiva è ben gestita e durante i test il dispositivo è sempre rimasto silenzioso e a temperatura contenuta. È evidente che AVM ha pensato anche all’uso in ambienti professionali.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca, il 4060 mostra i muscoli: tre unità radio indipendenti e ben 12 antenne interne garantiscono prestazioni Wi-Fi tri-band di altissimo livello. Nella pratica, si parla di una velocità teorica massima di 2.400 + 2.400 Mbit/s sulle due bande a 5 GHz e 1.200 Mbit/s su quella a 2,4 GHz, sfruttando appieno lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax) con supporto MIMO 4x4. È retrocompatibile anche con Wi-Fi 5 e 4, assicurando piena compatibilità con dispositivi più datati.

La porta WAN da 2,5 Gbit/s rappresenta un plus importante per chi ha connessioni FTTH ad alta capacità, mentre le tre porte LAN Gigabit (non aggregabili) e la USB 3.0 permettono un collegamento veloce e stabile per dispositivi cablati o di archiviazione. Non manca il supporto per modem esterni e chiavette LTE tramite USB. Anche lato sicurezza si nota l’attenzione al dettaglio: firewall con Stateful Packet Inspection, accesso VPN via WireGuard e IPsec, e crittografia WPA3/2 per la rete wireless. Le prestazioni rilevate nei test reali sono eccellenti: latenza minima anche con streaming 4K e videoconferenze simultanee, throughput elevatissimo, e pieno controllo della rete.

Uso quotidiano

In uso quotidiano, il FRITZ!Box 4060 è una macchina affidabile e intuitiva. L’interfaccia di amministrazione "fritz.box", accessibile via browser o app (MyFRITZ!, Wi-Fi, Smart Home), è tra le migliori sul mercato: chiara, potente e adatta anche ai meno esperti. L’ecosistema FRITZ!OS è maturo, stabile e aggiornato frequentemente, con funzioni avanzate come la rete Mesh, il parental control, il media server (SMB, FTP, UPnP AV), la gestione degli accessi ospite, e il NAS interno tramite USB.

La base DECT è uno dei punti distintivi: consente di collegare fino a sei telefoni cordless, con funzioni avanzate come la segreteria telefonica (cinque disponibili, anche voice-to-mail), fax to mail, telefonia HD e integrazione con contatti Google e Apple. È anche un centro per la smart home, supportando dispositivi DECT-ULE/HAN-FUN, con automazioni configurabili via interfaccia o app. Anche l’efficienza energetica è buona: con un consumo medio di 8,1 watt, il 4060 risulta sorprendentemente parsimonioso rispetto alla potenza offerta.

Conclusioni

Il FRITZ!Box 4060 si impone come un prodotto di fascia alta pensato per chi vuole davvero il massimo in termini di rete domestica e aziendale. È un router moderno, con specifiche tecniche all'avanguardia, prestazioni solide e un ecosistema software maturo. La mancanza del modem integrato può essere un limite per alcuni, ma è una scelta coerente con la sua natura "pura" di router di livello superiore. La qualità costruttiva, l’ampiezza delle funzioni e la stabilità lo rendono un investimento sicuro per chi cerca un prodotto duraturo, aggiornabile e pronto per il futuro della connettività domestica. Prodotto consigliato!

Voto: 9.5/10

Pro:

Wi-Fi 6 tri-band ad alte prestazioni

Porta WAN da 2,5 Gbit/s per connessioni ultraveloci

Base DECT e funzioni telefoniche avanzate

Software stabile e ricco, con gestione Mesh e NAS

Supporto Smart Home DECT-ULE

Interfaccia intuitiva e app complete

Contro:

Non include un modem DSL o fibra

Solo 3 porte LAN

