Fritz!Box 6890 LTE Recensione

Anche se in ritardo oggi vi parlo del Fritz!Box 6890 LTE dell'azienda tedesca AVM; fondata a Berlino nella metà degli anni '80 è diventata molto famosa per tutti i suoi dispositivi, ma in particolare per i Modem/Rourer Fritz!Box. Questi prodotti sono molto affidabili, veloci e ben costruiti. Ho usato questo Fritz!Box per collegarmi in modalità mobile LTE inserendo una SIM Iliad compatibile sia con il 4G+ che con il 5G. Dopo alcuni giorni di test, ecco cosa ne penso di questo Fritz!Box 6890 LTE.



Ilè identico a tutti gli altri Fritz!Box in commercio. È realizzato tutto in ottima plastica di colore bianco e rosso e misura 250 x 48 x 185 mm. Anche la scatola è uguale agli altri prodotti AVM, con la classica colorazione blu che li contraddistingue. All'interno si trova il, due antenne radio mobile avvitabili all'esterno (), un alimentatore con cavo di 1,5 m, un cavo di collegamento DSL di 4 metri, un cavo di collegamento DSL/telefono di 4,25 metri, un cavodi 1,5 m e le varie istruzioni di installazione. Sulla parte anteriore sono presenti i led di funzionamento e i pulsanti Power/LTE+DSL,, Fon/DECT, Connect/WPS e Info. Sulla parte posteriore invece si trovano i collegamenti per la Linea DSL, RJ11 telefono analogico, RJ45 per telefono ISDN, una Gigabit WAN, quattro Gigabit LAN, Ingresso, un Connettore per l’alimentazione e i Connettori per le due antenne. Sui lati si trovano una portaper collegare stampanti, chiavette USB,ecc, e una porta FON1 per collegare un telefono.



La differenza principale tra il Fritz!Box 6890 LTE e gli altri modelli è che in questo si potrà utilizzare anche la connessione mobile LTE. Infatti, inserendo una SIM 4G, il 6890 LTE permetterà all'utente di collegarsi a internet come un normale telefono. Inoltre, sarà possibile usarlo come un Modem/Router con una linea fissa ADSL, ADSL2 e l’ADSL2. Grazie alla porta Gigabit WAN è compatibile anche con i collegamenti in fibra e in grado di raggiungere velocità fino a 1.000 Mbit/s. La connettività Wireless Mesh del 6890 LTE, grazie allo standard IEEE 802.11ac,n,g,a, offre velocità in 5 GHz fino a 1.733 Mbit/s e in 2,4 GHz fino a 800 Mbit/s. Questo è possibile perché il device usa il Band Steering e il Quality of Service, tecnologie che distribuiscono il traffico tra la banda a 2,4 e 5 GHz senza creare colli di bottiglia. Avvalendosi poi della tecnologia MU-MIMO 4×4 (quattro antenne ricevono e quattro trasmettono) e grazie alla possibilità di aggiungere ulteriori altre due antenne interne/esterne, il 6890 LTE garantirà il massimo delle prestazioni in qualsiasi situazione. Tutto questo consumando dai 9 ai 10 Watt al massimo.



Il Modem/Router è di categoria 6 e aggrega al massimo due bande LTE, abbastanza per un'ottima esperienza di navigazione internet. La sua velocità arriva al massimo a 300 Mbit/s e le bande supportate sono: 7 LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 32) e 2 UMTS (1,8). Il Modem/Router è stato testato con una SIM iliad 4/5G con un piano dati attivo mensilmente di 300GB. La SIM, in formato standard, si inserisce nella parte posteriore del dispositivo, dove si trova l'apposito alloggio. Se si lascia scegliere la BTS e le bande in automatico al 6890 LTE la navigazione risulta sempre ottima e veloce. Infatti, il segnale perlopiù risulta sempre abbastanza stabile, anche se potrà capitare qualche interferenza dovuta a ostacoli tra l'antenna che trasmette il segnale al Modem/Router. Dipende molto dalla zona dove ci si trova.



Tuttavia, il massimo risultato è stato ottenuto inserendo, e facendo aggregare, in modo manuale le bande. Non a caso queste bande sono le più veloci e performanti. Ovviamente chi ha problemi può optare per una antenna esterna, da balcone, in grado di aumentare di molto il segnale e di conseguenza le prestazioni. Per chi fosse interessato solo alsegnalo il modelloche molti mi hanno chiesto e spero di provare al più presto. Per quanto riguarda la telefonia il 6890 LTE è davvero super completo, supporta la tecnologia, centralino con base DECT per 6 telefoni cordless, analogica o rete fissa ISDN secondo 1TR112/U-R2, bus ISDN-S0 per collegare telefoni/centralino ISDN, 5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail, deviazione chiamate, chiamate interne, conferenze a tre, trasferimento di chiamata,per telefonate di rete fissa con lo smartphone, ecc. Infine, la sicurezza è garantita dagli più alti standard come la crittografia WPA2 e laTransition Mode.

Come tutti ianche il 6890 LTE vi guiderà passo passo alla migliore configurazione. Per entrare dentro il Modem/Router basterà digitare sul browserQui un assistente virtuale farà partire la configurazione dove l'utente dovrà scegliere lingua, tipo di collegamento, nazione, ecc. In pochi minuti il dispositivo sarà operativo e connesso alla rete LTE o. Il suo sistema operativo è il solito e formidabileche garantirà un uso semplice, chiaro e alla portata di tutti gli utenti. Grazie ai ricchi menù si potrà settare tutto come meglio si crede, ad esempio si potranno controllare i parametri, SINR e SINR della rete mobile, aggiornare il software, monitorare la velocità di connessione, modificare la connessione, decidere la BTS o le bande da aggregare, ecc.

Questoè a dir poco fantastico, regala prestazioni solide e veloci. Come tutti i prodottiè ricco di tantissime funzioni che lo rendono un punto fermo per qualsiasi uso domestico o per piccole e medie imprese. Il sistema operativoè sempre una garanzia di stabilità e semplicità di configurazione alla portata di tutti. In modalitàcollegato in modoriesce a dare delle buone prestazioni che aumentano se si interviene manualmente. Peccato che si possono aggregare solo 2 bande.

