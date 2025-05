Tyra Grant debutta con l'Italia: Che emozione il Foro, ora sogno una sfida con una testa di serie

Home / Social News / Tyra Grant debutta con l'Italia: Che emozione il Foro, ora sogno una sfida con una testa di serie

Tyra Caterina Grant è pronta a rappresentare l’Italia nel tennis internazionale. A 17 anni, la giovane tennista esordirà agli Internazionali d’Italia il 7 maggio con una wild card per il tabellone principale e una per il doppio, ma l'emozione più grande è vedere per la prima volta la bandiera italiana accanto al proprio nome. Attualmente numero 356 del ranking WTA, Grant ha dichiarato all’Adnkronos: “Sì, ho scelto l’Italia. Quando ho visto il tricolore durante il mio match a Roma è stata una grande emozione. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve”.

Nata in Italia da madre italiana e padre americano, Grant si sente “italiana al 100%”. Cresciuta e formata nel nostro Paese, si sta allenando sulla terra rossa del Foro Italico e punta a superare il primo turno del torneo: “Spero di vincere qualche partita, magari affrontare una testa di serie. Sarebbe fantastico”.

Sarà anche l’occasione per conoscere le nuove compagne della Nazionale azzurra, fresche vincitrici della Billie Jean King Cup. “Ancora non le conosco, ma ora avrò modo di farlo. Non ho un modello femminile, il mio idolo resta Novak Djokovic”.

A Roma non ci sarà Nole, ma tornerà Jannik Sinner, che Tyra vorrebbe incontrare: “Non l’ho ancora visto, ma quando ci incroceremo gli parlerò della mia scelta. Gli chiederei cosa si prova a vincere due Slam e confermarsi ai massimi livelli”.

Sinner resta al comando: 52 settimane da numero uno nel ranking ATP

Jannik Sinner raggiungerà le 52 settimane consecutive da numero uno al mondo nel ranking ATP. Un traguardo storico, diventato ufficiale oggi dopo il forfait di Carlos Alcaraz dal torneo Masters 1000 di Madrid.

Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Madrid per infortunio: cambia il ranking ATP

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal Masters 1000 di Madrid a causa di un infortunio accusato durante la finale dell’ATP di Barcellona, persa contro Holger Rune.

ATP e WTA Masters 1000 Madrid, gli italiani in campo oggi: orari e diretta tv

Giornata intensa per il tennis italiano al Masters 1000 di Madrid. Oggi, giovedì 24 aprile, cinque azzurri saranno protagonisti tra tabellone ATP e WTA.