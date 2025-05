Monica Setta contro l'imitazione a Gialappashow: Sembro Hulk, ho ricevuto minacce sui social

Monica Setta ha criticato apertamente la sua rappresentazione comica nel programma Gialappashow, in onda il lunedì su Tv8. In un'intervista a Vanity Fair, la conduttrice ha dichiarato di essere rimasta turbata dall'imitazione realizzata da Giulia Vecchio, definendola “estrema” e offensiva. Secondo Setta, la performance ha generato conseguenze pesanti: “Sui social ho ricevuto minacce orribili, gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire”.

Pur ribadendo il suo sostegno alla satira, che considera utile e necessaria, ha espresso disappunto per il modo in cui è stata ridicolizzata: “Mi hanno trasformata in un mostro, mi hanno messo il naso adunco, invecchiata, imbruttita. Sembro l’Incredibile Hulk. In realtà sono minuta, porto il 38 di piede”. La Setta ha spiegato di aver presentato un esposto alla Squadra Mobile della Questura di Roma per tutelarsi dagli attacchi ricevuti online.

Ha poi messo a confronto la sua imitazione con quella di altre conduttrici come Milly Carlucci, presentata – a suo dire – con più eleganza. “Che bisogno c’è di diffamare il mio lavoro mettendomi i piedi in faccia agli intervistati, come a dire che le mie interviste sono fatte coi piedi?”. Infine, ha precisato di non aver mai pensato alla censura: “Non la chiederei per nessuno, soprattutto per dei professionisti veri come i Gialappi”.

