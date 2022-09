Enzo Iacchetti a chiuso con i social : ho ricevuto minacce di morte

Al silenzio sociale pensa il conduttore Enzo Iacchetti. In attesa che tornino le notizie allo sportello di Striscia con Ezio Greggio, il conduttore fa il punto sulla sua carriera e riflette sull'importanza di mantenere un po' di privacy offline. "Dopo anni ho tolto Facebook, Berlusconi è su Tik Tok quindi basta, io sono su Instagram perché la notizia scorre anche lungo una pista social" spiega in un'intervista a Fanpage.

Iacchetti ha un rapporto difficile con i social, dove ha ricevuto spesso minacce di morte. "Mi annoiavo a rispondere alle migliaia di persone che scrivevano 'Ti spacco la faccia, dimmi dove vivi, ucciderò tuo figlio'. Mi hanno detto ogni genere di cose, anche che stavo facendo scommesse clandestine, che ero un dissoluto, che ero morto ", dice l'ospite, che da tempo ha smesso di pubblicare contenuti personali. «Ho risposto a tutti, personalmente. Il mio medico mi ha detto: lascia stare. Ho iniziato a fare causa. Ci sono varie cause in corso, le sto vincendo tutte, e il denaro va in beneficenza», ha concluso Iacchetti, forte della sua esperienza e del sostegno del pubblico. “Non è vero che a 70 anni è come averne 50. A 70 ne hai 70. Questo periodo di pandemia mi ha un po' tagliato fuori. Ma sono felice perché ci sono tante persone che mi vogliono bene”

