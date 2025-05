Brian Montana, ex chitarrista dei Possessed, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia in California

Brian Montana, storico ex chitarrista della band death metal Possessed, è morto a 60 anni in seguito a una sparatoria con la polizia avvenuta il 28 aprile a South San Francisco, nella contea di San Mateo, California. Secondo il comunicato ufficiale del Dipartimento di Polizia locale, l’uomo avrebbe affrontato un vicino di casa per una disputa legata a rami e foglie nel proprio giardino. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 17:55, trovandosi di fronte a un sospetto armato che stava sparando contro un'abitazione abitata.

Montana si sarebbe poi spostato nel vialetto della casa accanto, rimanendo armato e nascondendosi dietro i veicoli parcheggiati. Nei 25 minuti successivi, avrebbe utilizzato tre diverse armi da fuoco — una pistola, un fucile a pompa e un fucile — sparando più volte contro gli agenti da varie posizioni. Due poliziotti hanno risposto al fuoco, colpendo mortalmente Montana. Una persona all’interno della casa presa di mira è rimasta lievemente ferita, ma non si registrano feriti tra gli agenti.

Il procuratore distrettuale Steve Wagstaffe ha confermato al Daily Journal la presenza di alcol nel sangue del musicista e ha definito l’episodio “una tragedia”, sottolineando come sia stato evitato un bilancio peggiore. I Possessed hanno reso omaggio a Montana su Instagram, ricordandolo come “una persona gentile, gioviale e un vero gentiluomo”, prendendo le distanze dall’immagine emersa negli ultimi giorni e invitando al rispetto per la sua famiglia.

Fondata nel 1983, la band Possessed è considerata una delle formazioni più influenti del death metal, insieme agli Slayer. Montana si unì al gruppo nel 1984 come secondo chitarrista, contribuendo alla crescita della formazione nella scena della Bay Area. Il gruppo ha vissuto altri episodi drammatici: il cantante Jeff Becerra rimase paralizzato dopo essere stato ferito in una rapina nel 1989, riuscendo a camminare di nuovo nel 2021 grazie a supporti robotici. Nel loro primo periodo di attività, i Possessed pubblicarono due album fondamentali per il genere prima di interrompere l’attività discografica, poi ripresa molti anni dopo.