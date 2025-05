Formula 1 GP Miami: orari tv e streaming delle qualifiche di oggi sabato 3 maggio

Formula 1 torna protagonista oggi, sabato 3 maggio, con le qualifiche del GP di Miami, sul circuito cittadino della Florida. Dopo le gare in Australia, Cina, Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, la Ferrari punta a confermare i progressi visti con il podio di Charles Leclerc a Gedda. L'obiettivo è accorciare il divario dalle McLaren, attuali leader con Oscar Piastri in testa al mondiale Piloti con 99 punti, seguito dal compagno di squadra Lando Norris a quota 89.

Le qualifiche si disputeranno alle 22:30 italiane e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Now e Sky Go. Sarà possibile seguirle anche in chiaro su Tv8. In programma anche la Sprint Race alle 18:00, sempre su Sky e Tv8.

Programmazione GP Miami oggi, sabato 3 maggio:

Ore 18:00 – Sprint Race (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Tv8)

Ore 22:30 – Qualifiche ufficiali (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Tv8)

Domenica 4 maggio:

Ore 22:00 – GP Miami in diretta (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

Ore 23:30 – GP in differita su Tv8 e tv8.it

