Formula 1: orari qualifiche e gara del GP di Las Vegas e dove vederlo in TV e streaming

La Formula 1 torna in azione con il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2024. La competizione si svolge sul Las Vegas Strip Circuit, un tracciato cittadino di 6,201 km che attraversa i luoghi iconici della città, offrendo una sfida unica per i piloti.

Le qualifiche si sono tenute oggi, sabato 23 novembre, alle ore 7:00 italiane. La gara è in programma per domani, domenica 24 novembre, sempre alle 7:00 ora italiana. Per gli appassionati, l'intero weekend di Formula 1 è trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 offre le qualifiche e la gara in differita alle ore 14:00.

In classifica piloti, Max Verstappen è vicino al suo quarto titolo mondiale, con un vantaggio significativo su Lando Norris. Nel campionato costruttori, la McLaren guida con 593 punti, seguita da Ferrari a 557 e Red Bull a 544. La Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz, punta a ridurre il distacco dalla McLaren, forte dei recenti progressi mostrati in pista.

Il Gran Premio di Las Vegas rappresenta una tappa cruciale per le ambizioni dei team e dei piloti, offrendo uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di motorsport.

