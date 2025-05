Terremoto di magnitudo 3.8 scuote l'Appennino bolognese

Alle 5:08 di sabato 3 maggio 2025, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell'Appennino bolognese. L'epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a est di Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, a una profondità di 55 chilometri.

I comuni più vicini all'epicentro includono Alto Reno Terme, Castel di Casio, Sambuca Pistoiese, Camugnano, Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere.La scossa è stata avvertita distintamente anche nelle province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Pistoia e Firenze.

Al momento, non sono state segnalate richieste di intervento ai Vigili del Fuoco né danni a persone o edifici.

Per monitorare l'attività sismica in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale dell'INGV.

