Formula 1 Sprint GP Miami oggi alle 18: dove vederla in diretta tv e streaming

Formula 1 protagonista oggi, sabato 3 maggio, con la gara Sprint del Gran Premio di Miami, in programma alle ore 18 sul circuito cittadino della Florida. Dopo i primi cinque appuntamenti stagionali tra Australia, Cina, Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, la Ferrari punta a un nuovo podio dopo il terzo posto di Leclerc a Gedda, cercando di ridurre il divario con la McLaren, attuale dominatrice delle classifiche con Oscar Piastri in testa a quota 99 punti, seguito da Lando Norris a 89.

La griglia di partenza della Sprint vede in pole position Kimi Antonelli su Mercedes, al debutto assoluto davanti a tutti. Al suo fianco scatterà Piastri con la McLaren, seguito da Norris e da Max Verstappen su Red Bull, tornato in pista dopo la nascita del suo primo figlio. In sesta e settima posizione le Ferrari di Leclerc e Lewis Hamilton, precedute dalla Mercedes di George Russell.

La gara Sprint del GP di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Now e sull’app Sky Go. La diretta in chiaro di qualifiche e Sprint sarà visibile anche su Tv8.

