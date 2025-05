Inter-Hellas Verona oggi alle 20:45: formazioni, diretta tv e streaming del match di Serie A

Home / Social News / Inter-Hellas Verona oggi alle 20:45: formazioni, diretta tv e streaming del match di Serie A

Dopo l'impegno europeo contro il Barcellona, l'Inter torna in campo per la 35ª giornata di Serie A e affronta in casa l'Hellas Verona. I nerazzurri, a tre punti dal Napoli capolista, puntano alla vittoria per alimentare la corsa scudetto, mentre gli ospiti cercano punti decisivi per la salvezza. La partita si gioca oggi, sabato 3 maggio, con fischio d'inizio alle ore 20:45.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Augusto; Darmian, Zielinski, Asllani, Frattesi, Zalewski; Arnautovic, Correa. Allenatore: Inzaghi

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. Allenatore: Zanetti

Dove vedere Inter-Hellas Verona in tv e streaming: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.

Lecce-Napoli Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, diretta TV e streaming su Dazn

Serie A, sfida cruciale al Via del Mare tra Lecce e Napoli, valida per la 35ª giornata. I partenopei, guidati da Antonio Conte, vogliono consolidare il primo posto in classifica e difendere il vantaggio sull’Inter.

Serie A: Napoli-Torino, probabili formazioni e diretta TV del match del 27 aprile 2025

Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 20:45, il Napoli affronta il Torino allo stadio Diego Armando Maradona per la 34ª giornata di Serie A.

Juventus-Monza: probabili formazioni e diretta TV della sfida di Serie A

Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 18:00, l'Allianz Stadium di Torino ospita la partita Juventus-Monza, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A.