George Clooney candidato ai Tony Awards: debutto teatrale da record con Good Night, and Good Luck

George Clooney conquista la sua prima nomination ai Tony Awards grazie all’adattamento teatrale di Good Night, and Good Luck, tratto dal film del 2005. Il debutto sul palco dell’attore due volte premio Oscar ha subito segnato un traguardo storico: le prime sette repliche al Winter Garden Theatre hanno incassato 3,3 milioni di dollari, superando il record precedente di 2,8 milioni.

L’annuncio arriva dall’American Theatre Wing, che ogni anno assegna i premi più prestigiosi per il teatro e il musical a Broadway. Le candidature, selezionate da una giuria di circa 50 esperti del settore, riguardano solo gli spettacoli andati in scena nell’ultimo anno nei principali teatri di New York. La cerimonia si svolgerà l’8 giugno.

Nel dramma, Clooney interpreta Edward R. Murrow, figura chiave del giornalismo televisivo americano, noto per la sua opposizione al senatore Joseph McCarthy durante la repressione anticomunista degli anni Cinquanta. “Oggi la verità è diventata negoziabile”, ha dichiarato l’attore, sottolineando l’attualità del messaggio.

Tra i candidati ai Tony anche Mia Farrow, Bob Odenkirk e Nicole Scherzinger. Le produzioni con più nomination (10 ciascuna) sono Buena Vista Social Club, Death Becomes Her e Maybe Happy Ending.

