George Clooney debutta a Broadway con Good Night, and Good Luck

A quarant'anni dal suo esordio a Hollywood, George Clooney si prepara al debutto a Broadway. Dal 12 marzo all'8 giugno 2025, l'attore interpreterà il giornalista Edward R. Murrow nello spettacolo "Good Night, and Good Luck" al Winter Garden Theatre di New York.

Lo spettacolo è un adattamento teatrale dell'omonimo film del 2005, co-scritto da Clooney e Grant Heslov, che racconta la sfida di Murrow contro il senatore Joseph McCarthy durante il periodo del maccartismo negli anni '50.

Clooney, due volte premio Oscar, ha espresso la sua emozione e nervosismo per il ritorno sul palcoscenico dopo quasi quattro decenni, dichiarando: "Non faccio uno spettacolo teatrale da 40 anni, quindi è terrificante".

Accanto a Clooney, il cast include Mac Brandt nel ruolo del Colonnello Anderson, Will Dagger come Don Hewitt, Christopher Denham nei panni di John Aaron, Glenn Fleshler nel ruolo di Fred Friendly, Ilana Glazer come Shirley Wershba e Clark Gregg nel ruolo di Don Hollenbeck. La regia è affidata al vincitore del Tony Award, David Cromer.

I biglietti per "Good Night, and Good Luck" sono già disponibili per l'acquisto.

