Brindisi, padre uccide il figlio a coltellate durante una lite familiare a Francavilla Fontana

Il 12 marzo 2025, a Francavilla Fontana (Brindisi), un uomo di 71 anni ha accoltellato il figlio 44enne durante una lite familiare. Il conflitto, avvenuto all'esterno della loro abitazione, è degenerato quando il padre ha colpito il figlio all'addome con un coltello, causandogli una grave emorragia.

I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno soccorso la vittima, che è stata trasportata d'urgenza al presidio ospedaliero "Camberlingo" e successivamente all'ospedale "Perrino" di Brindisi. Nonostante gli sforzi dei medici, il 44enne è deceduto il 13 marzo a causa delle gravi lesioni riportate.

Il padre è stato arrestato in flagranza di reato e si trova attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Secondo le indagini preliminari, alla base della lite ci sarebbero stati problemi legati a una dipendenza del figlio, che causavano frequenti tensioni in famiglia.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e le motivazioni alla base del tragico evento.

