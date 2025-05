Donald Trumprilancia: Ora i signori di internet mi baciano il cu..

Donald Trump torna a far discutere con una nuova uscita provocatoria durante un discorso all’università dell’Alabama. "I signori di internet mi stanno baciando il culo", ha dichiarato tra le risate e gli applausi del pubblico. L’ex presidente degli Stati Uniti ha fatto riferimento in particolare a Elon Musk, definendolo "fantastico", e ha aggiunto: "Ora li conosco tutti, mi odiavano durante il mio primo mandato, ma ora tutti mi stanno baciando il cu..".

È la seconda volta in poche settimane che Trump utilizza l’espressione "kissing my ass". A inizio aprile, durante un evento del Partito Repubblicano, aveva usato le stesse parole parlando dei paesi colpiti dai dazi imposti dagli USA. "Ora chiamano tutti per venire qui a baciarmi il culo", aveva affermato in quell’occasione.

Donald Trump bloccato su deportazione dei venezuelani: giudice federale dichiara illegittima la misura

Battuta d’arresto per Donald Trump sulla linea dura contro l’immigrazione illegale. Un giudice federale del Texas ha emesso un’ordinanza permanente che impedisce all’amministrazione di usare l’Alien Enemies Act — legge del 1798 — per deportare oltre 130 venezuelani considerati criminali verso un carcere in El Salvador.

Trump saluta Musk tra elogi e ironia: il ceo di Tesla verso l'uscita definitiva

Elon Musk sembra sempre più vicino all’uscita definitiva dall’orbita politica di Donald Trump. Durante una riunione del Gabinetto alla Casa Bianca, il fondatore di Tesla e proprietario di X ha confermato il proprio graduale allontanamento, ringraziando per l’opportunità di collaborazione con l’amministrazione dell’ex presidente.

Ucraina-Russia, nuova tregua di Putin: Trump chiede un cessate il fuoco permanente

Vladimir Putin annuncia una nuova tregua di tre giorni. Dopo la pausa pasquale di 30 ore, il Cremlino proclama un altro stop ai combattimenti dall'8 all'11 maggio, in coincidenza con la parata del 9 maggio per l'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista.