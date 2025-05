BigMama risponde agli haters: Se non vi piaccio, ignoratemi, ma fatemi vivere

Durante il Concerto del Primo Maggio a Roma, BigMama ha parlato dell'odio online, esprimendo il suo malcontento per le critiche ricevute sui social. "Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. Parlerò di hating, di chi si sente libero di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Mi chiedo: perché questo sadismo, che forse nasce da insoddisfazione?", ha dichiarato l'artista.

BigMama ha proseguito: "Se non vi piaccio, cambiate canale. Se non vi piace il mio corpo, fate in modo di non diventare mai come me. Se non vi piace ciò che dico, bloccatemi, ma lasciateci vivere. Che ne sapete della mia storia? Il mio corpo mi ha tolto tanto, mi ha fatto soffrire, a vent'anni mi ha costretta a un ricovero per la chemioterapia. Io lo perdono, perché non lo potete perdonare voi?".

Infine, ha concluso: "Non ho mai chiesto a nessuno di essere come me, non ho mai detto che essere come me sia bello. Anche nel lavoro, c'è chi mi considera pigra e inutile. A voi che criticate, dico: quando vedete questi commenti, guardate la faccia di chi insulta e dite: 'Meno male che io non sono così'".

BigMama, nome d’arte di Mariana Mammone, è una delle conduttrici del Concertone del Primo Maggio 2025 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

