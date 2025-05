Robert De Niro sostiene la figlia transgender Airyn: Amo tutti i miei figli

"Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non vedo quale sia la questione". Con queste parole, Robert De Niro ha dichiarato alla CNN il proprio appoggio pubblico alla figlia transgender Airyn. L’attore ha ribadito: "Amo tutti i miei figli", sottolineando il legame profondo con la famiglia. Airyn De Niro, 29 anni, è nata dalla relazione tra De Niro e l’attrice Toukie Smith. In un’intervista rilasciata a Them, Airyn ha raccontato: "Sono felice che i miei genitori mi abbiano tenuto lontana dalle luci della ribalta. Mi hanno sempre detto che avrebbero voluto per me la più normale infanzia possibile".

