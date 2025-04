Dune: Awakening Building System

Dune: Awakening, sviluppato da Funcom, è un gioco di sopravvivenza multigiocatore open world su vasta scala, in cui la costruzione di basi è una parte fondamentale della sopravvivenza del giocatore e della sua ascesa al potere su Arrakis, il pianeta più pericoloso dell'universo. Nel nuovo video di presentazione di oggi, scoprirete i vari modi in cui il sistema di costruzione di Dune: Awakening vi permette di reclamare il vostro angolo di deserto e di trasformarlo in una meraviglia, un pezzetto per volta.

- https://www.youtube.com/watch?v=jpuxUBXkfh8 -

Iniziate costruendo un piccolo rifugio per proteggervi dal sole e dai banditi e come luogo per sviluppare le vostre capacità artigianali, con la possibilità di raffinare il sangue in acqua potabile. Espandete la vostra base, esplorate, costruite altre basi e infine scegliete una Grande Casata con cui schierarvi. Una volta guadagnato un posto tra gli Atreides o gli Harkonnen, potrete iniziare a costruire con la loro architettura unica, visivamente ispirata ai pluripremiati film di Denis Villeneuve e Legendary. Dalle imponenti e intricate fortezze potrete controllare il flusso della spezia.

Per Dune: Awakening, Funcom ha attinto a molti anni di esperienza nella progettazione di sistemi di costruzione, spingendosi a nuovi livelli con elementi come il sistema Blueprint, che consente di copiare qualsiasi costruzione in un Blueprint che può essere collocato ovunque in un istante, dato ad altri giocatori o addirittura venduto. E con Solido Projections, costruire in cooperativa non è mai stato così facile.

Scoprite di più sulla costruzione di Dune: Awakening in azione nel recente livestream e immergetevi ancora di più nelle meccaniche di costruzione nel recente blog, dove potrete scoprire tutto sulla progressione e sulle meccaniche di costruzione.

I giocatori potranno crearsi da soli il loro angolo di Arrakis dal 9 al 12 maggio, durante il weekend della Beta su larga scala. Per avere la possibilità di entrare nella Beta prima che finisca, seguite il Global LAN Party Broadcast, dove decine di migliaia di chiavi Beta saranno distribuite agli spettatori.

Dune: Awakening uscirà il 10 giugno. Pre-ordinate ora per ottenere il Terrarium di Muad'dib e scegliete la Deluxe o la Ultimate Edition per avere l'accesso anticipato di 5 giorni oltre a oggetti di gioco esclusivi.

