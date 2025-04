Spagna, tre bambini segregati in casa per oltre tre anni: arrestati i genitori a Oviedo

Spagna, tre bambini segregati in casa per oltre tre anni: arrestati i genitori a Oviedo

Due gemelli di otto anni e il fratello maggiore di dieci sono stati trovati segregati in un’abitazione a Oviedo, in Spagna, dove vivevano in isolamento da oltre tre anni. I genitori, un uomo tedesco e una donna tedesco-americana, sono stati arrestati dalla polizia dopo la segnalazione di un vicino. I bambini non frequentavano la scuola, erano trascurati, indossavano pannolini e vivevano tra rifiuti e condizioni igieniche gravi, secondo quanto riferito oggi, 30 aprile, dagli investigatori.

L’appartamento, affittato nell’ottobre 2021, risultava ufficialmente abitato da una sola persona, ma la quantità di spesa consegnata davanti alla porta e l’assenza dei bambini dalla scuola avevano fatto scattare sospetti. Nessun residente era mai stato visto uscire. Al momento del ritrovamento, i piccoli indossavano ciascuno tre mascherine chirurgiche e si sono fermati a toccare l’erba per la prima volta, come se non l’avessero mai vista.

La casa era completamente chiusa e colma di rifiuti. Durante la perquisizione, il padre ha chiesto agli agenti di indossare una mascherina prima di entrare. Secondo il commissario Francisco Javier Lozano García, la famiglia potrebbe essere rimasta chiusa in casa a causa di una “sindrome post-Covid”, ma le indagini dovranno chiarire le motivazioni dell’isolamento e come siano arrivati a stabilirsi in Spagna. I tre minori sono stati affidati ai medici e successivamente trasferiti in una struttura per la protezione dell’infanzia.

