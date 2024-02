Ragazzina di 12 anni venduta in sposa dai genitori in Spagna: arrestati

In un caso sconvolgente emerso da Malagon, in Spagna, una ragazzina di soli 12 anni è stata "venduta" in sposa dai propri genitori per la somma di tremila euro. La vicenda è venuta alla luce dopo che l'adolescente ha confidato a degli amici di essere stata vittima di violenze e di un matrimonio combinato. La Guardia Civile ha avviato le indagini alla fine del mese scorso, culminate con l'arresto della madre e del patrigno della giovane.

La coppia, residente a Malagon, è stata fermata dopo che gli investigatori hanno raccolto testimonianze e prove delle violenze subite dalla ragazza e del matrimonio forzato. Durante le indagini, è emerso che il patrigno era in possesso di 3.800 euro in contanti, somma che ha tentato di giustificare come guadagno dalla raccolta delle olive, ma che è stata smentita da ulteriori accertamenti.

La polizia ha successivamente localizzato la ragazzina a Baza, in provincia di Granada, dove è stata presa in carico dalla Giunta dell'Andalusia per garantirle protezione e assistenza.