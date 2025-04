Yu-Gi-Oh! World Championship 2025: apre la lotteria per i fan europei

KONAMI annuncia l’apertura della lotteria dedicata ai fan europei che desiderano partecipare allo Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 (WCS 2025) di Parigi, Francia, il 30-31 agosto. I prestigiosi tornei mondiali riuniranno i migliori Duellanti di tutto il mondo, con slot speciali per il pubblico europeo ora disponibili tramite l'app Yu-Gi-Oh! NEURON.

Durante il weekend del WCS 2025, alcuni Official Tournament Stores (OTS) selezionati ospiteranno eventi celebrativi. Questi eventi locali saranno aperti sia ai fan sia ai Duellanti, e offriranno la possibilità di vivere in prima persona le emozioni dello Yu-Gi-Oh! World Championship 2025.

Per commemorare questo importante appuntamento, due speciali carte promozionali saranno assegnate ai fortunati partecipanti agli eventi celebrativi. Anche gli spettatori del WCS 2025 otterranno queste preziose carte. Inoltre, queste esclusive Rare Segrete saranno le prime carte promo WCS disponibili in lingua francese.

Fracas, le Guerrier Magique (Breaker il Guerriero Magico)

Force de Miroir (Forza Riflessa)

Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2025 sarà caratterizzato da tornei divisi in quattro categorie. Un torneo per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC), un torneo per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e due diversi tornei per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. I tornei Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS si svolgeranno nei formati SPEED DUEL e RUSH DUEL, quest’ultimo introdotto nel settembre 2023.

Maggiori informazioni su come candidarsi e partecipare sono disponibili sull'app Yu-Gi-Oh! NEURON.

