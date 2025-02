A PARIGI L’EDIZIONE 2025 DELLO YU-GI-OH! WORLD CHAMPIONSHIP

KONAMI annuncia che il Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! tornerà in Europa nel 2025. Il prestigioso World Championship 2025 porterà sfidanti da tutto il mondo a Parigi, Francia, il 30-31 agosto per due giorni all’insegna di avvincenti Duelli tra fuoriclasse.

Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2025 sarà caratterizzato da tornei divisi in quattro categorie. Un torneo per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC), un torneo per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e due diversi tornei per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. I tornei Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS si svolgeranno nei formati SPEED DUEL e RUSH DUEL, quest’ultimo introdotto nel settembre 2023.

Rimanete sintonizzati per nuovi aggiornamenti e per scoprire le date ufficiali dei tornei World Championship Qualifier (WCQ) in Europa, Oceania, Asia e Americhe.

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.