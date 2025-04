Londra, uomo armato tenta di entrare nell'ambasciata israeliana: arrestato

Un uomo armato di coltello è stato fermato e arrestato dalle forze di sicurezza britanniche mentre cercava di entrare nel complesso dell'ambasciata israeliana a Londra con l’intento di compiere un attacco. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri israeliano, precisando che nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto riportato, le forze di sicurezza locali hanno bloccato l’intrusione e arrestato l’aggressore prima che riuscisse a entrare nell’edificio. Tutto il personale diplomatico è al sicuro e non si sono registrati danni alla struttura.

