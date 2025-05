Killer vicino a gruppi pro Palestina arrestato a Washington: uccisa coppia dell'ambasciata israeliana

È stato identificato il presunto responsabile dell’omicidio della coppia di dipendenti dell’ambasciata israeliana a Washington: si tratta di Elias Rodriguez, un uomo di 30 anni originario di Chicago. L’arresto è avvenuto tra forti tensioni, con Rodriguez che avrebbe gridato “Free Palestine” mentre veniva fermato dalle forze dell’ordine.

Chi è Elias Rodriguez: legami con l’estrema sinistra e attivismo pro Palestina

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Rodriguez è noto per far parte di un movimento radicale di estrema sinistra che sostiene la causa palestinese. Il suo nome era già apparso nel 2017, quando aveva preso parte a una manifestazione di protesta organizzata davanti alla casa dell’allora sindaco di Chicago.

All’epoca, le autorità avevano escluso collegamenti tra il gesto e le origini israeliane del primo cittadino. Oggi, però, la situazione appare molto diversa, e gli investigatori stanno cercando di chiarire se il delitto sia legato a motivazioni ideologiche o politiche.

L’episodio ha suscitato reazioni internazionali, in particolare per il contesto diplomatico in cui si è verificato l’omicidio. La comunità israeliana e quella americana attendono aggiornamenti ufficiali sull’evolversi delle indagini e sull’eventuale imputazione formale del sospettato.