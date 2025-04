Aurora Ramazzotti contro il gossip su Giulia De Lellis: violazione dello spazio intimo e accanimento

Aurora Ramazzotti ha espresso solidarietà a Giulia De Lellis dopo i recenti rumor, pubblicati da Chi, su una presunta gravidanza dell'influencer. In una serie di storie su Instagram, Ramazzotti ha parlato di vera e propria "mancanza di rispetto" e "accanimento", criticando la diffusione di notizie così personali da parte dei media. Pur senza nominare direttamente De Lellis, Aurora ha condiviso la propria esperienza personale, ricordando come anche la sua gravidanza, culminata con la nascita di Cesare Augusto il 30 marzo 2023, sia stata oggetto di costante attenzione pubblica.

"Vi siete mai chiesti perché una donna non comunica subito la gravidanza?", ha scritto. Ha elencato motivi concreti: rischio di aborto nei primi mesi, possibili complicazioni mediche, decisioni personali non da giustificare e la necessità di protezione emotiva. "Come mai continuiamo a invadere questo spazio così intimo e delicato?", ha domandato, denunciando l'idea che il corpo femminile sia ancora considerato dominio pubblico.

Ramazzotti ha definito il comportamento di certa stampa come "morbosa" e "irrispettosa", aggiungendo: "Dietro questi schermi esistono persone reali con storie che non sempre devono essere condivise, almeno non per soddisfare la vostra curiosità". Infine ha condannato l’insistenza mediatica: "Perseguitare qualcuno che non risponde per settimane non è solo oltrepassare la linea, è calpestarla e cancellarla".

