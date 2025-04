Lautaro Martínez premiato come Miglior Atleta Straniero in Italia dalla Stampa Estera 2025

Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, ha ricevuto il Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia, assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. Il riconoscimento, istituito nel 1991, celebra ogni anno le eccellenze sportive scelte dai giornalisti stranieri accreditati nel Paese. L’edizione 2025 ha premiato i protagonisti delle imprese sportive più rilevanti del 2024, in una cerimonia che ha messo al centro talento, dedizione e spirito agonistico.

La giuria, composta da Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Baris Seckin, Alba Kepi e Maarten van Aalderen, ha selezionato sei figure di spicco dello sport italiano e internazionale, tra cui lo stesso Martínez. La motivazione ufficiale sottolinea il ruolo decisivo dell’attaccante argentino nella conquista dello scudetto dell’Inter sotto la guida di Simone Inzaghi. Con 24 gol, Lautaro ha chiuso la stagione 2023-2024 da capocannoniere della Serie A, contribuendo alla conquista della seconda stella del club e confermando il suo valore da capitano con la maglia numero 10.

Martínez ha commentato: “Ricevere questo premio dalla Stampa Estera è per me un grande onore. Ringrazio il comitato sportivo e l’Associazione per questo riconoscimento. Lo sport è la mia vita, e poter condividere questa passione con i tifosi di tutto il mondo è un privilegio immenso. Continuerò a dare il massimo in campo, con impegno, rispetto e amore per questo gioco”.

Tra gli altri premiati: l’Italvolley femminile (Premio Atleta dell’Anno) per l’oro olimpico a Parigi; Simone Barlaam del Gruppo Sportivo Fiamme Oro (Miglior Atleta Paralimpico); Jasmine Paolini, oro nel doppio con Sara Errani a Parigi 2024 (Premio Atleta Rivelazione); Manuel Bortuzzo, bronzo paralimpico, sempre del Gruppo Sportivo Fiamme Oro (Premio Speciale); e Claudio Ranieri, allenatore della Roma, a cui è andato il Premio alla Carriera.

