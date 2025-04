Napoli, Arbore elogia Conte: Massima concentrazione, ogni partita è una finale

"Antonio Conte è un gigante e non ha bisogno di consigli. Deve continuare a consolidare la sua mentalità vincente, è noto per il suo carisma e la capacità di motivare". A parlare è Renzo Arbore, artista originario di Foggia ma napoletano d’adozione e grande tifoso del Napoli, che ha commentato con entusiasmo la stagione della squadra allenata da Conte. A quattro giornate dalla fine del campionato, il Napoli alimenta le speranze dei suoi tifosi.

Proprio oggi Arbore celebra i 40 anni dalla prima puntata del programma Quelli della Notte, trasmessa il 29 aprile 1985, e approfitta dell’occasione per rivolgere parole di stima all’allenatore azzurro. "In questo rush finale manterrà alta l’intensità mentale, evitando cali di concentrazione", dichiara l’artista 87enne. "Come ha spesso detto Conte, una finale alla volta. Niente calcoli prematuri: ogni partita va affrontata con la massima concentrazione".

