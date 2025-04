DIABLO E BERSERK UNISCONO LE FORZE

EVENTO CROSSOVER A TEMPO LIMITATO

Il 28 maggio ha segnato la convergenza epica di tre titani della cultura: Diablo; Berserk, il celebre manga scritto e illustrato da Kentaro Miura; e la band heavy metal finlandese Beast In Black, che ha collaborato per lanciare un brano esclusivo, "Enter The Behelit". Il singolo è disponibile in vinile in edizione limitata e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip per celebrare l’inizio di questo evento oscuro e imperdibile.

L’EVENTO CROSSOVER

Il crossover con Berserk – l’amato manga dark fantasy – si svolgerà all’interno di Diablo IV (dal 6 maggio) e Diablo Immortal (dal 1° maggio). Entrambi i mondi condividono l’esplorazione del dualismo tra bene e male immerso in un’atmosfera oscura e terrificante, rendendo questa collaborazione un incontro naturale per gli appassionati di entrambe le saghe, unite da demoni, eroi e lotte interiori.

IL MAXI SINGOLO

Il vinile in edizione limitata includerà il nuovo brano "Enter The Behelit", prodotto in esclusiva per il gioco e ispirato a Berserk, oltre a versioni rimasterizzate delle tracce cult "Die By The Blade" (dall’album From Hell With Love) e "The Fifth Angel" (dall’album di debutto Berserker). I testi e le atmosfere dei Beast In Black, spesso ispirati proprio a Berserk, riflettono tematiche di lotta, resistenza e demoni interiori — elementi che risuonano anche nell’universo di Diablo.

Saranno realizzate solo 200 copie in vinile nero e rosso marmorizzato, con artwork esclusivi tratti da Diablo IV e Diablo Immortal, frutto della collaborazione tra il team artistico di Diablo e il team Berserk. La copertina rende omaggio a Diablo IV, mentre il retro raffigura un’illustrazione chiave da Diablo Immortal. Il vinile includerà anche uno slipmat zoetrope per giradischi, adesivi della band, negativi fotografici dal backstage e concept art della collaborazione.

Il brano sarà distribuito digitalmente da Nuclear Blast, etichetta discografica dei Beast In Black, ed è disponibile in streaming da ieri, lunedì 28 aprile.

IL VIDEO MUSICALE

Il video, diretto da Katri Ilona Koppanen, già regista di diversi videoclip dei Beast In Black, è un trailer animato che fonde l’estetica gotica di Diablo con l’universo oscuro di Berserk, trasformando in immagini il racconto musicale di Enter The Behelit.

DIABLO IV: STAGIONE 8 – IL RITORNO DI BELIAL

La Stagione 8 di Diablo IV, intitolata Il Ritorno di Belial, inizierà il 29 aprile. Il ritorno di uno dei Grandi Maligni porta con sé nuove sfide, boss e ricompense per i giocatori.

Durante il mese di maggio, sarà possibile ottenere oggetti cosmetici a tema Berserk, tra cui:

L’Armatura del Berserker per la classe Barbaro

La skin Cavaliere del Teschio per la classe Negromante

Il pet Chimimoryo

Altri oggetti potranno essere guadagnati tramite il gameplay o acquistati nello shop in-game.

DIABLO IMMORTAL: EVENTO “ECLISSI”

In Diablo Immortal, i giocatori potranno equipaggiarsi con:

L’armatura del Berserker di Guts o l’armatura incarnata di Griffith

Un Golem come compagno

Combattere contro personaggi iconici del manga

Il crossover include uno scontro con Nosferatu Zodd, uno dei nemici più temuti di Berserk, un mini-gioco “Survivor’s Bane” ispirato all’eclissi, e skin a tema Guts e Griffith per ogni classe.

“L’essenza che trabocca da questi mondi oscuri, in cui luce e tenebre, angeli e demoni, bene e male, carnale e spirituale si scontrano e si fondono, è ciò che unisce perfettamente le estetiche e le narrazioni di Diablo, Berserk e Beast In Black,” ha dichiarato Anton Kabanen, chitarrista e compositore della band.

IL SIGNORE DELLA MENZOGNA SI RISVEGLIA IN DIABLO

"Belial, Signore della Menzogna, è il più sfuggente dei sette Mali ed è un maestro dell'inganno. Si racconta che sia stato lui a manipolare Azmodan affinché si ribellasse ai Primi Maligni, dando così inizio alla guerra civile degli Inferi Fiammeggianti, che si concluse con l'Esilio Oscuro dei Primi Maligni nel nostro reame mortale.

