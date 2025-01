LG e Xbox: uniscono le forze per il cloud gaming sulle TV

Con il nuovo Gaming Portal, LG espande la selezione di giochi disponibili sulle TV includendo i titoli di Xbox Cloud Gaming

LG ha annunciato una partnership con Xbox che offrirà l’accesso a centinaia di giochi direttamente sugli Smart TV LG tramite l’app di Xbox che sarà presente sul nuovo Gaming Portal .

Gaming Portal diventerà infatti un hub all-in-one in grado di offrire una navigazione fluida e una gaming experience personalizzata, sia per i più recenti giochi AAA che per quelli presenti sull’app webOS.

Tutti gli utenti di Smart TV LG appassionati di gaming potranno presto esplorare il Gaming Portal e avere accesso diretto a centinaia di giochi con Xbox Game Pass Ultimate, tra cui i titoli più famosi come Call of Duty: BlackOps 6 e le uscite più attese come Avowed. Con Game Pass Ultimate, gli utenti potranno anche giocare in streaming ad alcuni dei giochi che possiedono all’interno di un catalogo selezionato, come per esempio un NBA 2K25 o Hogwarts Legacy.

“Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Xbox che mira ad arricchire l’esperienza di gioco su Smart TV LG offrendo un’ampia selezione di titoli” ha dichiarato Chris Jo, senior vicepresidente della piattaforma business di LG Media Entertainment Solution Company. “Gaming Portal offrirà agli utenti un modo semplice e fluido per migliorare l’esperienza di gioco sui loro televisori”.

“La partnership con LG aiuterà gli utenti a giocare in modo ancora più semplice attraverso il nuovo Gaming Portal sugli Smart TV LG” ha dichiarato Lori Wright, Corporate Vicepresidente di Xbox. “Siamo fortunati ad avere un grande partner come LG che farà conoscere Xbox Cloud Gaming a un numero ancora più alto di giocatori, permettendo ai nuovi e vecchi utenti di Xbox di trovare i propri giochi preferiti e di giocare insieme ai loro amici”.

Grazie al sistema operativo webOS e a un accesso facile alla Home Screen, l’interfaccia intuitiva del Gaming Portal permette agli utenti di divertirsi con i propri giochi preferiti in modo semplice e fluido. LG Gaming Portal offre una panoramica completa delle app disponibili, tra cui quelle di cloud gaming, le app dei giochi di webOS da utilizzare con il telecomando puntatore, i titoli dei giochi usati più di recente, i 10 giochi più popolari, e altri suggerimenti personalizzate e facili da usare.

