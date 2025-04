Champions, Sacchi: Pronostici impossibili, Roma in grande forma - Ancelotti al Brasile farà bene

La corsa alla Champions League entra nel vivo. Il pareggio della Lazio contro il Parma, che ha chiuso la 34esima giornata di Serie A, ha reso ancora più avvincente la lotta per un posto tra le prime quattro: cinque squadre in soli tre punti, con l'Atalanta terza a distanza di altri tre punti dalla Juventus quarta. "La corsa Champions è davvero incertissima, con 5 squadre in tre punti, fare un pronostico è quasi impossibile", ha dichiarato all'Adnkronos Arrigo Sacchi.

Secondo l'ex allenatore del Milan, la Roma è attualmente la squadra più in forma, grazie al lavoro di Ranieri definito un capolavoro. Sacchi ha espresso dubbi sulla Juventus, che pur essendo quarta non sarebbe la favorita, e ha riconosciuto i progressi di Bologna, Lazio e Fiorentina. L'Atalanta, invece, sembra avviata a conquistare il terzo posto. Per Sacchi, la lotta per il quarto posto si deciderà solo all'ultima giornata.

L'ex ct ha anche sottolineato come il livello di gioco complessivo delle squadre italiane sia migliorato, con maggiore coralità e meno individualismo. Sacchi ha poi commentato la possibile nomina di Carlo Ancelotti a commissario tecnico del Brasile: "Carlo è una persona intelligente e un tecnico preparato. Se andrà a guidare il Brasile, farà sicuramente bene, come ha fatto ovunque. Carlo iniziò con me ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti come vice allenatore. Da lì è partita una carriera leggendaria".

Arsenal-PSG: Semifinale di Champions League all'Emirates Stadium

Martedì 29 aprile 2025, alle ore 21:00, l'Emirates Stadium di Londra ospita la semifinale d'andata della UEFA Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain.

Serie A fuori dalla corsa per il quinto posto in Champions League: decisiva l'eliminazione della Lazio

La Serie A non avrà cinque club in Champions League. L’eliminazione della Lazio nei quarti di finale di Europa League per mano del Bodo Glimt ha chiuso ogni possibilità per l’Italia di superare la Liga nel ranking Uefa.

Biglietti Inter-Barcellona, semifinali Champions League: date, fasi di vendita e info per la finale di Monaco

Dopo l’eliminazione del Bayern, l’Inter approda in semifinale di Champions League e affronterà il Barcellona.