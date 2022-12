Clamoroso: il Brasile vuole Carlo Ancelotti!

Vent’anni senza vincere il Mondiale sono tanti per una squadra come il Brasile, cinque volte campione e paese con più titoli vinti davanti a Italia e Germania (entrambe con quattro). La sconfitta nei quarti di finale contro la Croazia ai calci di rigore ha provocato un piccolo terremoto sportivo nel Paese. Dopo che Tite ha annunciato che non continuerà a dirigere la canarinha, le speculazioni sul suo successore sono continue. L’ultimo mezzo a fare luce sulla vicenda è stata l’informazione generale digitale UOL, di riconosciuto prestigio nel Paese. E c’è una sorpresa: Ancelotti è tra i candidati.

UOL racconta che la Confederazione calcistica brasiliana crede fermamente che l’opzione migliore per la posizione di Tite sia un allenatore di fama internazionale, anche di nazionalità straniera. I due nomi che sono stati messi sul tavolo (la UOL lo parla anche prima del Mondiale) sono Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. La cosa Guardiola è un desiderio che viene da lontano . Ma quella possibilità è svanita, almeno nel breve periodo, dal momento che il catalano ha rinnovato il suo contratto con il Manchester... CONTINUA A LEGGERE

