Russia accusa Kiev di manipolazione sulla tregua, nuovi attacchi con droni in Ucraina

Home » Social News » Russia accusa Kiev di manipolazione sulla tregua, nuovi attacchi con droni in Ucraina

La Russia sostiene di non sapere se l'Ucraina aderirà al cessate il fuoco proposto per l'80° anniversario della Vittoria. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, spiegando che il presidente Vladimir Putin ha annunciato una tregua temporanea per le celebrazioni, ma finora "non è arrivata alcuna risposta dal regime di Kiev". Peskov ha definito la mancata risposta "più che una manipolazione", riferendosi alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva bollato l'iniziativa di Putin come una "manipolazione".

Commentando la proposta di Zelensky di una tregua di 30 giorni, Peskov ha affermato che senza considerare tutte le "sfumature" indicate da Putin, "è difficile raggiungere una tregua duratura". Ha aggiunto che non c'è stata alcuna risposta da Kiev sui negoziati diretti, sottolineando che "il primo passo è avviare il processo di negoziazione".

Nel frattempo, tre persone hanno avuto bisogno di assistenza medica a Kiev dopo nuovi attacchi con droni russi, secondo quanto riferito da Ukrinform. Le autorità locali hanno segnalato che "nelle ultime 24 ore le sirene dell'allarme antiaereo" sono risuonate a causa della minaccia di attacchi con missili balistici e droni. Durante la notte, undici droni nemici sono stati intercettati sopra la capitale, di cui nove abbattuti dalla difesa aerea mentre due sono scomparsi dai radar. Un incendio ha colpito una struttura ricreativa nel distretto di Desnianskyi, provocando danni ad edifici e veicoli.

Nella regione di Dnipropetrovsk, una bambina di 12 anni è morta a seguito di un attacco con drone russo nella zona di Hubynykha. Le autorità locali, citate dai media ucraini, riferiscono che almeno altre tre persone, inclusa una bambina di sei anni, sono rimaste ferite. Sono stati segnalati anche danni a infrastrutture e abitazioni private in varie aree della regione.

Ucraina-Russia, nuova tregua di Putin: Trump chiede un cessate il fuoco permanente

Vladimir Putin annuncia una nuova tregua di tre giorni. Dopo la pausa pasquale di 30 ore, il Cremlino proclama un altro stop ai combattimenti dall'8 all'11 maggio, in coincidenza con la parata del 9 maggio per l'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista.

Strage a Sumy, la Russia colpisce durante la Domenica delle Palme: 34 morti e oltre 100 feriti

Attacco missilistico russo nella città ucraina di Sumy il 13 aprile, nel giorno della Domenica delle Palme.

Trump impone nuovi dazi USA fino al 50%, ma esclude Russia, Corea del Nord e Cuba

I nuovi dazi annunciati dal presidente Donald Trump in occasione del Liberation Day colpiscono numerosi Paesi con tariffe comprese tra il 10% e il 50%.