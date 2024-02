Ucraina-Russia: notte di attacchi, Kiev abbatte 11 droni e 2 missili

Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2024, l'Ucraina è stata oggetto di un'intensa offensiva da parte della Russia, che ha lanciato una serie di attacchi con droni kamikaze e missili sulle regioni di Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi e Kirovohrad. Le forze di difesa aerea ucraine hanno risposto efficacemente, abbattendo 11 droni kamikaze di tipo Shahed e due missili Kh-59. Questo episodio segna un'ulteriore escalation nel conflitto che ora è entrato nel suo terzo anno, testimoniando la continua tensione tra i due paesi.

Parallelamente, il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto alla possibilità di un futuro invio di truppe a Kiev, segnalando un potenziale cambiamento significativo nella dinamica del sostegno internazionale all'Ucraina. Questa dichiarazione arriva in un momento critico, con l'Ucraina che continua a ricevere supporto internazionale per contrastare l'aggressione russa.

La guerra dei droni tra Ucraina e Russia si è intensificata negli ultimi mesi, con entrambe le parti che utilizzano queste tecnologie per attacchi e difesa. L'Ucraina, in particolare, ha investito significativamente nel settore dei droni, ricevendo supporto internazionale per rafforzare le sue capacità.