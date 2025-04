Maria Corleone, seconda stagione al via il 29 aprile: trama e anticipazioni

Stasera, martedì 29 aprile, debutta la seconda stagione di Maria Corleone in prima serata su Canale 5. La serie, con Rosa Diletta Rossi nel ruolo di Maria, sarà composta da quattro appuntamenti in prima serata.

La prima stagione aveva raccontato la storia di una giovane donna che, pur desiderando una vita lontana dagli affari familiari, era rimasta intrappolata in una spirale di eventi che ne avevano segnato il destino. Dopo il drammatico finale, Maria si ritroverà coinvolta in un pericoloso intreccio di potere e vendetta, mettendo a rischio i suoi affetti e tutto ciò che ha costruito.

Sparatorie, tradimenti e alleanze inaspettate renderanno sempre più incerto il futuro della sua famiglia. Maria dovrà affrontare scelte difficili che metteranno alla prova sia la sua fedeltà ai legami di sangue sia il suo desiderio di una vita serena accanto a Luca Spada, il magistrato interpretato da Alessandro Fella.

La prima stagione di Maria Corleone racconta il percorso di Maria, giovane stilista trasferitasi a Milano per costruire una vita lontana dagli affari criminali della sua potente famiglia siciliana. Nonostante il tentativo di mantenere una distanza dalle dinamiche mafiose, un attentato sconvolge la sua esistenza, costringendola a tornare a Palermo. Con la morte improvvisa del padre, Maria si trova a dover prendere in mano le redini dell'organizzazione criminale. Divisa tra l’amore per Luca Spada, magistrato impegnato nella lotta alla mafia, e il senso di appartenenza al suo clan, Maria inizia un doloroso percorso di trasformazione, che la porterà a compiere scelte drastiche per proteggere la sua famiglia e affermare il proprio ruolo di leader.

Nuovi personaggi della seconda stagione di Maria Corleone

Giulio Cortesi : Un nuovo boss emergente nel panorama mafioso, ambizioso e spietato. Vuole approfittare delle difficoltà della famiglia Corleone per conquistare potere e territorio.

Elena Ferreri : Una giovane e brillante magistrata, collega di Luca Spada, determinata a smantellare i nuovi assetti criminali siciliani. Il suo arrivo complicherà il rapporto tra Maria e Luca.

Sergio Lamanna : Un imprenditore apparentemente pulito, ma in realtà coinvolto in traffici illeciti. Stringerà un'alleanza strategica con Maria, creando tensioni interne ed esterne alla famiglia.

Clara Rizzo : Cugina di Maria, cresciuta all'estero e tornata a Palermo con ambizioni personali. Dietro la sua apparente lealtà si nascondono obiettivi pericolosi.

Don Carmine Vitale: Vecchio boss e alleato del padre di Maria. Figura saggia e carismatica, sarà un punto di riferimento ma anche una minaccia velata per la giovane protagonista.

Ecco il calendario completo delle puntate della seconda stagione di Maria Corleone, in onda su Canale 5:

Prima puntata – martedì 29 aprile 2025 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata – martedì 6 maggio 2025 (episodi 3 e 4)

Terza puntata – martedì 13 maggio 2025 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata (finale di stagione) – martedì 20 maggio 2025 (episodi 7 e 8)

Ogni appuntamento è trasmesso in prima serata alle 21:20 su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

