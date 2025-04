Roma, 19enne precipita da 7 piani in edificio abbandonato mentre fotografa murales

Una ragazza di 19 anni è morta sabato pomeriggio a Roma dopo essere precipitata per sette piani all'interno dell'ex Mulino Agostinelli, edificio abbandonato da oltre vent'anni in via del Pescaccio, zona Aurelio. Carlotta, questo il nome della vittima, si era introdotta nella struttura probabilmente con tre amiche per fotografare alcuni murales. I soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini.

L'ipotesi principale è quella dell'incidente. Il sostituto procuratore Giulia Guccione ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari della giovane e delle sue amiche. Nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo, probabilmente per omicidio colposo, al fine di effettuare ulteriori accertamenti.

