Inter, nuovo caso bestemmia? Il labiale di Bisseck fa discutere sui social

Dopo l'episodio che ha coinvolto Lautaro Martinez, anche Yann Bisseck finisce sotto i riflettori. Il difensore dell'Inter è stato tra i protagonisti della sfida contro la Roma, soprattutto per il duello fisico con N'Dicka nei minuti finali a San Siro. In queste ore, Bisseck è al centro dell'attenzione sui social per una presunta espressione blasfema, che sarebbe stata pronunciata al 63° minuto di Inter-Roma. Le telecamere hanno ripreso il tedesco senza audio, lasciando spazio solo alla lettura del labiale.

Bisseck si sarebbe lasciato sfuggire l'espressione al termine di un'azione offensiva conclusa con un rimpallo sfavorevole. Ora potrebbe scattare la prova tv e si attendono ulteriori sviluppi. Già in questa stagione, l'Inter ha dovuto affrontare un caso analogo: Lautaro Martinez era stato multato di 5mila euro per bestemmia durante Juve-Inter del 16 febbraio, dopo aver optato per il patteggiamento.

