Belve, Sabrina Impacciatore si racconta: Ho provato tante droghe, per anni pensavo di essere un uomo

Sabrina Impacciatore inaugura la quinta stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda domani, martedì 29 aprile, alle 21:20 su Rai 2. L'attrice romana ripercorre la sua carriera e i momenti più intensi della sua vita, dal debutto a Roma fino al successo internazionale con The White Lotus. Rispondendo senza filtri alle domande della conduttrice, Impacciatore ammette di aver sperimentato diverse droghe: "Ne ho provate tantissime, le più affascinanti sono state quelle allucinogene. Ci sono rimasta sotto", racconta scherzando. Rivela di aver vissuto un’esperienza psichedelica intensa in Thailandia: "Ho visto Jim Morrison camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Ho creduto di essere sua moglie per un paio d'anni".

Sull'uso di cocaina precisa: "Solo saltuariamente, alle feste e molto tempo fa. Non posso fumare canne perché svengo". Fagnani commenta ironicamente: "Se la cava meglio con le droghe pesanti". Impacciatore parla anche della sua identità di genere: "Per molti anni ho pensato di essere un maschio, una sensazione di essere tutto e non qualcosa di definito". Ricorda un episodio con un cantautore famoso che, nonostante il suo rifiuto, la rassicurò con una battuta esplicita. Infine racconta un’esperienza con una donna: "È stata una notte sola, poi lei mi ha chiamato undici volte e io mi sono sentita come un uomo che vuole sparire".

