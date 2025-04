Gene Hackman morto per insufficienza cardiaca e Alzheimer: l'autopsia rivela nuovi dettagli

Gene Hackman è morto a 95 anni per insufficienza cardiaca, secondo i risultati finali dell'autopsia resi noti dall'ufficio dell'investigatore medico del New Mexico. L'attore Premio Oscar e sua moglie, Betsy Arakawa, 65 anni, sono stati trovati morti in stanze separate della loro casa a Santa Fe il 26 febbraio. Anche il loro cane Zinna è stato trovato senza vita vicino al corpo della donna.

La dottoressa Heather Jarrell ha confermato che Arakawa è deceduta l'11 febbraio a causa della sindrome polmonare da hantavirus, mentre Hackman è morto una settimana dopo per una "malattia cardiaca con Alzheimer avanzato come fattore significativo". L'autopsia ha rivelato che l'attore soffriva di insufficienza cardiaca congestizia, gravi alterazioni ipertensive croniche, problemi renali e caratteristiche neurodegenerative tipiche del morbo di Alzheimer.

Secondo il referto, Hackman presentava una grave malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva, aveva subito l'impianto di stent coronarici, un innesto di bypass e una precedente sostituzione della valvola aortica. Sono stati riscontrati infarti miocardici remoti e danni significativi al cuore. L'esame del cervello ha confermato la presenza di Alzheimer in fase avanzata. Dal 2019 Hackman era dotato di un pacemaker bi-ventricolare.

L'autopsia ha anche escluso la presenza di hantavirus nell'attore, a differenza della moglie. Una valutazione ambientale del Dipartimento di Sanità Pubblica del New Mexico ha rilevato un'infestazione di roditori in diversi edifici della proprietà della coppia, inclusi tre garage, due case degli ospiti e tre capannoni. Sono stati trovati escrementi, nidi e tracce di roditori anche in due veicoli. L'infestazione risultava attiva, ma la residenza principale di Hackman è stata giudicata a basso rischio. La saturazione del monossido di carbonio nel corpo dell'attore era al 5%, considerata nella norma.

